После 13 лет работы в Украине закрывается сеть "Сырное королевство"

Сеть магазинов "Сырное королевство", которая 13 лет продавала сыры из разных стран мира, известила о закрытии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сети.
"13 лет мы служили вам и делились самыми лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов", - сообщается на сайте сети в пятницу.
В июне 2025 года российские дроны "Шахеды" уничтожили офис сети в Киеве. Он выгорел дотла.
Напомним, в Чорткове на Тернопольщине российские дроны полностью уничтожили иностранное предприятие.
Оно работало более 10 лет и являлось одним из крупнейших налогоплательщиков.
Как сообщало РБК-Украина, российская атака на частное предприятие "Агрофрукт ЛТД" на Волыни унесла жизнь человека.
Еще восемь человек травмированы, а в Маневичах предупредили о возможном выбросе аммиака.