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После 13 лет работы в Украине закрывается сеть "Сырное королевство"

12:05 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: магазин сыров "Сырное королевство" закрывается (коллаж РБК-Украина)

Сеть магазинов "Сырное королевство", которая 13 лет продавала сыры из разных стран мира, известила о закрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сети.

"13 лет мы служили вам и делились самыми лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов", - сообщается на сайте сети в пятницу.

В июне 2025 года российские дроны "Шахеды" уничтожили офис сети в Киеве. Он выгорел дотла.

Напомним, в Чорткове на Тернопольщине российские дроны полностью уничтожили иностранное предприятие.

Оно работало более 10 лет и являлось одним из крупнейших налогоплательщиков.

Как сообщало РБК-Украина, российская атака на частное предприятие "Агрофрукт ЛТД" на Волыни унесла жизнь человека.

Еще восемь человек травмированы, а в Маневичах предупредили о возможном выбросе аммиака.

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