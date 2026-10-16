После 13 лет работы в Украине закрывается сеть "Сырное королевство"

"13 лет мы служили вам и делились самыми лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов", - сообщается на сайте сети в пятницу.

В июне 2025 года российские дроны "Шахеды" уничтожили офис сети в Киеве. Он выгорел дотла.

Напомним, в Чорткове на Тернопольщине российские дроны полностью уничтожили иностранное предприятие.

Оно работало более 10 лет и являлось одним из крупнейших налогоплательщиков.