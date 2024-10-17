"Пишу від імені тисяч військових". Що відомо про бійця ЗСУ і поета Павла Вишебабу

Що відомо про Павла Вишебабу

Павло Вишебаба спершу став відомим, як активіст і зоозахисник, який виступав проти "хутряного" бізнесу в Україні. Зараз його знають як військового і поета, який одночасно бореться на за все українське і в окопі, і в культурній сфері. Саме йому належить вже культова фраза сьогодення "Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління". За версією Forbes Ukraine, Вишебаба входить у топ-5 найпопулярніших військових України.

Павло народився у Краматорську у 1986 році, до Києва переїхав у 2012 році після закінчення Маріупольського державного університету, де він навчався на журналіста.

Під час Революції Гідності він брав активну участь у протестах, працював у прес-центрі Штабу національного спротиву. У вуличних боях отримав травму, через що осліп на ліве око. Після Майдану почав працювати у прес-службі Кабінету міністрів України, де займався міжнародною комунікацією та зв'язками між міністерствами, а згодом комунікаціями Верховної Ради.

У 2014 році Павло перейшов у спілкуванні на українську мову, причиною такого рішення стала окупація рідного Краматорська росіянами на початку АТО.

"В день окупації Краматорська Гіркіним і його ватагою вони казали, "мы же на одном языке говорим". І мене як відрізало, хоча я довгі роки відстоював думку, що український патріот може бути російськомовним. Але в той момент, коли окупували моє рідне місто, я подумав, навіщо патріоту російська мова, якщо у нас є своя?" – згодом розповідав Павло про своє рішення про перехід на українську.

За словами Павла, йому знадобилося три місяці, щоб почати думати українською. Він навіть вирішив перекласти вірші, які з 10 років писав російською, але оскільки йому не сподобався "результат", то залишив їх незмінними. Відтоді він творить українською, зізнається, що "писати стало значно легше, тому що це мова його роду — рідна мова".

Павло Вишебаба (фото: facebook.com/vyshebaba)

Понад 10 років тому Павло став вегетаріанцем, а згодом – веганом. У 2016 році відкрив перше в Україні веганське кафе "One Planet", у цьому ж році заснував музичний оркестр "One Planet Orchestra", де став вокалістом. Гурт виконує авторську музику на вірші Павла Вишебаби.

За роки діяльності "One Planet Orchestra" видав три альбоми – "Ми всі" (2017 рік) та "Саме той час!" (2018 рік), "Моя війна" (2022 рік).

Також у 2016 році Павло став співзасновником громадської організації "Єдина планета", яка виступає за припинення експлуатації тварин, бореться за заборону хутрових ферм, протидіє вимиранню видів.

Вишебаба брав участь у розробці законопроєкту про заборону хутрового виробництва в Україні № 10019, який так і не ухвалили. Також він став автором петиції до ВР про заборону виробництва хутра в Україні, на той час вона рекордні 27 тис. підписів.

"Мені ніколи не імпонувала ідея допомагати локально. Я не прагнув просто нагодувати 10 собак і отримати грамоту за чуйність. Ні, я хотів створити систему. Цілу систему допомоги тим, хто не може про себе подбати", – розповідав згодом Павло.

Павло став співорганізатором понад 40 зоозахисних акцій (фото із відкритих джерел)

У 2019 році Павло боровся проти будівництва норкової ферми на Волині, а також ще трьох на Львівщині. У результаті йому з іншими активістами вдалося зупинити проект будівництва. Також він став співорганізатором понад 40 антихутряних акцій у різних містах України.

Його зоозахисна діяльність вилилась і у творчість – у 2021 році він виступив співрежисером документального фільму "Норкотрафік: правда про хутрові ферми в Україні".

Як Павло став військовим

Після початку повномасштабного вторгнення Павло вирішив стати на захист України. Сам він каже, що його війна почалася ще у 2014 році з окупації Краматорська, але тоді до армії його не брали через травму ока.

"24-го лютого, коли Росія напала на нас, у мене не виникло жодних сумнівів про те, де я маю бути. Боротися з несправедливістю з 2017-го року було моєю роботою. Тож я просто додав собі ще один обов’язок", – розповідав про своє рішення Павло.

Павло Вишебаба пішов служити у 2022 році (фото: facebook.com/vyshebaba)

Чоловік вступив у лави 68-мої окремої єгерської бригади, з 2022 року він є командиром відділення польового вузлу зв'язку. В його обов'язки входять періодичні виїзди на позиції для забезпечення зв'язку.

"На початку я забігав в бліндаж щоразу, як чув щось схоже на "вихід" снаряду. Тоді я ще не розумів, що і до чого. Ховався, адже було страшно, я не розумів, що буде після цього "свисту". Згодом звик", – зізнається військовий.

Навіть на передовій Павло не полишив зооволонтерство – він з активістами організував доставку корму для тварин у населені пункти Донеччини, знищені росіянами.

Павло продовжує допомагати тваринам, навіть перебуваючи на фронті (фото: instagram.com/vyshebaba)

Павло у численних інтерв'ю розповідає, що йому подобається, що для перемоги ще треба багато працювати.

"Нашою перемогою бачу вихід на кордони 1991 року, але з першого дня перемоги ми маємо готуватися до нової війни з Росією, бо ми позбавили ворога величі – таке не забувається, вони прагнутимуть помсти", – каже Вишебаба.

Павло з побратимами пройшов бої на Донецькому напрямку (фото: instagram.com/vyshebaba)

Також додамо, що перебуваючи на фронті, Павло повідомив своїх підписників про те, розлучився у 2022-му році, але про причини такого рішення не розповів.

Про творчість під час війни

На фронті Павло почав активно писати вірші і вже в кінці 2022 році вийшла його перша збірка "Тільки не пиши мені про війну", до якої увійшли 43 поезії. Перший наклад становив понад 15 тисяч – це рекордна кількість примірників для збірки віршів в Україні.

"У бліндажі писати вірші легко. Бо кожен новий день – це вже причина для вірша. Я пишу про кожного з нас, хто разом зі мною. І пишу для кожного, хто читає. Тут я зрозумів, що так можу писати від імені тисяч військових. Ми проживаємо однакові емоції, нас турбують однакові хвилювання", – ділиться Павло.

У лютому 2023 році вийшла доповнена збірка, книга протягом 14 тижнів книга входила до ТОП-20 найпопулярніших у найбільшій мережі книгарень Є. Його вірші "Доньці" та оповідання "Марсіани" увійшли до шкільної програми.

Павло збирає гроші на бригаду читанням віршів (фото: facebook.com/vyshebaba)

У 2023 році Павло у творчому благодійному турі по 15 містах України зібрав 4,3 млн грн на 68-му бригаду. До концертів також долучились Любко Дереш, Дарʼя Лісіч, Катерина Поліщук, Василь Байдак та інші. Восени 2024 року Павло влаштував благодійний тур Європою, де зібрав понад 1,7 млн грн, які також передав своїй бригаді.

Зараз Павло готується до радіодиктанту національної єдності, він зачитає текст Оксани Забужко.

"Тут важливо спільний ритуал, який ми придумали у своїй країні, при тому в такий момент, коли дійсно зростає кількість людей, які переходять на українську мову... і коли в цьому році пані Забужко написала текст, тобто цивільна і військовий будуть читати, це дійсно Диктант національної єдності в наші дні", – розповів Вишебаба.

Павло із донькою (фото: instagram.com/vyshebaba)