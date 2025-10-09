UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Пішов з життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман

Фото: медіамагнат та кінопродюсер Борис Фуксман (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У віці 78 років помер один зі співзасновників телеканалу "1+1" Борис Фуксман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram продюсера Олександра Роднянського.

Фуксман був німецьким медіамагнатом, інвестором та кінопродюсером і активним членом єврейських громад.

Роднянський зазначив, що "не тільки війни, а й хвороби беруть своє".

"Щойно пішов мій брат. Насправді ми двоюрідні, але ми завжди були рідними. З першого дня мого життя, до останнього дня його життя. Його звали Борис Фуксман. Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив в Європі більше півстоліття. Він почав все з "нуля" і досяг великого успіху. Своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався", - зазначив Роднянський.

