Ушел из жизни соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман

В возрасте 78 лет умер один из соучредителей телеканала "1+1" Борис Фуксман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram продюсера Александра Роднянского.
Фуксман был немецким медиамагнатом, инвестором и кинопродюсером и активным членом еврейских общин.
Роднянский отметил, что "не только войны, но и болезни берут свое".
"Только что ушел мой брат. На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Его звали Борис Фуксман. Он был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека. Он начал все с "нуля" и достиг большого успеха. Своей энергией, идеями, характером. Он никогда не сдавался", - отметил Роднянский.
Напомним, 30 сентября в возрасте 90 лет скончался украинский поэт, публицист и бывший редактор известного советского журнала "Огонек" Виталий Коротыч.
А в начале сентября ушел из жизни заслуженный тренер Украины Валентин Борознин.