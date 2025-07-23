Пішов воювати проти РФ: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ

Як ваказано в обвинувальному акті, весною 2024 року чоловік вирішив добровільно вступити до лав Збройних Сил України, щоб брати участь у боях проти російських військ.

Згодом він виїхав до України, де після кількох днів підготовки був зарахований до складу батальйону, який брав участь у збройних зіткненнях. Він також виконував розвідувальні та бойові завдання.

В Угорщині прокуратура звинувачує чоловіка, який перебуває в розшуку, у "незаконному вербуванні шляхом вступу до складу збройної організації, що не входить до складу збройних сил союзника, з метою участі в збройних зіткненнях".

Прокуратура просить суд розглянути справу щодо чоловіка та винести вирок за його відсутності, оскільки місцеперебування угорця наразі невідоме.