Пошел воевать против РФ: Венгрия хочет судить мужчину за службу в ВСУ

Прокуратура венгерской области Чонград обвинила местного жителя, который участвует в российско-украинской войне в составе Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Как указано в обвинительном акте, весной 2024 года мужчина решил добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы участвовать в боях против российских войск.
Впоследствии он выехал в Украину, где после нескольких дней подготовки был зачислен в состав батальона, который участвовал в вооруженных столкновениях. Он также выполнял разведывательные и боевые задачи.
В Венгрии прокуратура обвиняет мужчину, который находится в розыске, в "незаконной вербовке путем вступления в состав вооруженной организации, не входящей в состав вооруженных сил союзника, с целью участия в вооруженных столкновениях".
Прокуратура просит суд рассмотреть дело в отношении мужчины и вынести приговор в его отсутствие, поскольку местонахождение венгра пока неизвестно.
Напомним, в мае этого года СБУ сообщила, что разоблачила на Закарпатье шпионскую сеть военной разведки Венгрии. В сеть входили бывший украинский военный и бывшая военнослужащая.
Задачей шпионов был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне, а также изучение настроений местных жителей, в частности, при сценарии, если на территорию региона зайдут венгерские войска.
В Венгрии обвинили Украину в пропаганде, а позже выслали двух украинских дипломатов.
Тогда же в Будапеште жестко задержали бывшего украинского дипломата по подозрению в якобы шпионаже. В МИД Украины назвали произошедшее "охотой на ведьм" и призвали власти Венгрии прекратить антиукраинскую истерию.
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