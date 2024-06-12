"Пішов на фронт добровольцем". На Харківщині загинув слідчий ДБР Тарас Бойчук
На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув слідчий теруправління Державного бюро розслідувань 41-річний Тарас Бойчук. На фронт воїн пішов добровольцем.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Державного бюро розслідування у Facebook.
Що відомо про полеглого Героя
Тарас Бойчук працював у ДБР з 2020 року, до цього мав досвід роботи в інших правоохоронних органах. З березня 2021 року він став частиною команди слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську.
"З перших днів повномасштабного вторгнення наш слідчий пішов добровольцем та розпочав службу у 127 окремій бригаді на посаді стрільця. Після проходження спеціального навчання був призначений до зенітно-ракетного артилерійського взводу на посаду стрільця-зенітника оператора ПЗРК. Виконував бойові завдання на кордоні Харківської області та у Бахмутському районі Донеччини", - йдеться у повідомленні.
Колеги та побратими відгукуються про нього, як про позитивну, доброзичливу, мудру людину й високопрофесійного спеціаліста.
"Ми воюємо, аби наші діти жили у вільній та незалежній Україні", - говорив Тарас.
Після перемоги Бойчук планував повернутися працювати в ДБР та продовжити боротьбу зі злочинністю.
Зазначається, що у чоловіка залишились двоє маленьких синів та дружина.
"Це непоправна втрата для родини захисника, його друзів та колег", - написали у ДБР.
Українці висловлюють співчуття з приводу загибелі Тараса Бойчука (скриншот)
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