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На фронті загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус

Вівторок 11 червня 2024 14:20
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На фронті загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус Вічна пам'ять герою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію.

Повідомлення про загибель

Про трагічну загибель артиста стало відомо з дописів у соціальних мережах. Одним із перших про це написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

"З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.)", - написав посадовець.

За його словами, герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

"Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять нашому захиснику!" - підсумував мер міста.

На фронті загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус

Публікація Сергія Надала (скріншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

За словами художника і фотографа Олександра Курмаза, Артур під час першої випадкової, але дуже яскравої зустрічі в 2011 році, одразу ж вразив його своїм неперевершеним почуттям гумору, відкритістю та артистизмом.

"Ми час від часу перетинались на різних подіях, не були близькими, але завжди весело проводили час разом. Поруч з ним завжди було тепло і затишно. Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокуючий, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами й недоліками", - розповів чоловік і подякував сержантові Сніткусу за службу.

На фронті загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус

Допис Олександра Курмаза (скріншот: facebook.com/sashakurmaz)

"Артурчику, спочивай з миром і міццю. Ти наш душевний легендарний янгол. Ікона українського квір-підпілля. Твій прекрасний голос завжди був сповнений енергії та сил, які ми назавжди збережемо в наших серцях у пам'ять про тебе", - додала Наталя Мартиненко.

Вона опублікувала також низку фото та відео зі Сніткусом.

Життя й досягнення Артура Сніткуса

Артур Сніткус народився 13 травня 1988 року у місті Тернопіль.

З часом став яскравим представником українського квір-андеграунду (людей, що не є гетеросексуальними або цисгендерними).

У своїй творчості Сніткус проявляв себе як відкрита квір-персона. Постійно долучався до різних мистецьких майстерень у Києві, Одесі та інших містах.

Артур був не лише художником чи артистом, але й стилістом.

"У прадавні тернопільські роки він працював зі мною як стиліст. Зробив з мене блондинку, а потім, поступово, руду, якою я й залишилася. Сварив за те, що лінуюся робити макіяж. Обожнював вечірки, клубну культуру й "отето всьо" (тоді, коли це ще подобалося й мені). Був таким котиком-котиком", - поділилась спогадами у своєму Facebook медіатренерка Ольга Юркова.

"Ти назавжди залишишся людиною, яка хакнула це життя раніше за нас всіх. Люблю дуже", - додала у своєму Іnstagram Мар'яна Шильман й опублікувала "нарізку" зі світлин Снітскуса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10-річну оборону Авдіївки.

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