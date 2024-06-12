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"Ушел на фронт добровольцем". В Харьковской области погиб следователь ГБР Тарас Бойчук

Среда 12 июня 2024 18:29
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"Ушел на фронт добровольцем". В Харьковской области погиб следователь ГБР Тарас Бойчук Тарас Бойчук пошел на фронт добровольцем (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Василина Копытко

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб следователь теруправления Государственного бюро расследований 41-летний Тарас Бойчук. На фронт воин ушел добровольцем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного бюро расследования в Facebook.

Что известно о погибшем Герое

Тарас Бойчук работал в ГБР с 2020 года, до этого имел опыт работы в других правоохранительных органах. С марта 2021 года он стал частью команды следователей Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.

"С первых дней полномасштабного вторжения наш следователь пошел добровольцем и начал службу в 127 отдельной бригаде в должности стрелка. После прохождения специальной учебы был назначен в зенитно-ракетный артиллерийский взвод на должность стрелка-зенитчика оператора ПЗРК. Выполнял боевые задания на Бахмутском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

Коллеги и побратимы отзываются о нем, как о положительном, доброжелательном, мудром человеке и высокопрофессиональном специалисте.

"Мы воюем, чтобы наши дети жили в свободной и независимой Украине", - говорил Тарас.

После победы Бойчук планировал вернуться на работу в ГБР и продолжить борьбу с преступностью.

Отмечается, что у мужчины остались двое маленьких сыновей и жена.

"Это непоправимая потеря для семьи защитника, его друзей и коллег", - написали в ГБР.

&quot;Ушел на фронт добровольцем&quot;. В Харьковской области погиб следователь ГБР Тарас БойчукУкраинцы выражают соболезнования по поводу гибели Тараса Бойчука (скриншот)

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