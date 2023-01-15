UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пішов у ва-банк. Путін поставив усе на війну, не маючи можливості виграти, - Нііністьо

Фото: Саулі Нііністьо, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін пішов у ва-банк у війні проти України. Але він не має шансів на перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо в інтерв'ю шведській газеті Dagens Nyheter.

Так, оцінюючи поточну ситуацію між Росією та Україною, він заявив, що вона "набагато гірша", ніж те, що він міг уявити рік тому.

"Я це розцінив так, що він поставив усе на війну, говорячи про "назавжди". Він, як у покері, пішов ва-банк. Мене досі хвилює те, що ми маємо справу з тим, хто йде на все, не маючи можливість все виграти. Що означатиме, якщо ти програв, коли поставив усе?" - заявив Нііністьо, коментуючи "референдуми" росіян на окупованих територіях України.

Він акцентував, що це не просто "війна між солдатами", а проти українського суспільства та інфраструктури.

"Це повномасштабна війна, і, мабуть, найстрашніше те, що їй не видно кінця", - зазначив Нііністьо.

Також він високо оцінив рішучість українців та згадав про радянсько-фінську війну, порівнявши дії Путіна зі Сталіним.

"Цим авторитарним лідерам важко зрозуміти, що люди у вільних демократичних країнах мають власні принципи та сильну волю", - додав Нііністьо.

Нагадаємо, про те, що Росія йтиме ва-банк повідомляв і секретар РНБО Олексій Данілов. Він попередив, що два-три місяці для українців будуть складними та вирішальними.

Додамо, також ми писали про те, що Путін готується до довготривалої війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияСаули НиинистеВійна Росії проти України