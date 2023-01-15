Пішов у ва-банк. Путін поставив усе на війну, не маючи можливості виграти, - Нііністьо

Російський диктатор Володимир Путін пішов у ва-банк у війні проти України. Але він не має шансів на перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо в інтерв'ю шведській газеті Dagens Nyheter.

Так, оцінюючи поточну ситуацію між Росією та Україною, він заявив, що вона "набагато гірша", ніж те, що він міг уявити рік тому.

"Я це розцінив так, що він поставив усе на війну, говорячи про "назавжди". Він, як у покері, пішов ва-банк. Мене досі хвилює те, що ми маємо справу з тим, хто йде на все, не маючи можливість все виграти. Що означатиме, якщо ти програв, коли поставив усе?" - заявив Нііністьо, коментуючи "референдуми" росіян на окупованих територіях України.

Він акцентував, що це не просто "війна між солдатами", а проти українського суспільства та інфраструктури.

"Це повномасштабна війна, і, мабуть, найстрашніше те, що їй не видно кінця", - зазначив Нііністьо.

Також він високо оцінив рішучість українців та згадав про радянсько-фінську війну, порівнявши дії Путіна зі Сталіним.

"Цим авторитарним лідерам важко зрозуміти, що люди у вільних демократичних країнах мають власні принципи та сильну волю", - додав Нііністьо.

Нагадаємо, про те, що Росія йтиме ва-банк повідомляв і секретар РНБО Олексій Данілов. Він попередив, що два-три місяці для українців будуть складними та вирішальними.

Додамо, також ми писали про те, що Путін готується до довготривалої війни.

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