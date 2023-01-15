Пошел в ва-банк. Путин поставил все на войну, не имея возможности выиграть, - Ниинисте

Российский диктатор Владимир Путин пошел в ва-банк в войне против Украины. Но у него нет шансов на победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Нийнисте в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

Так, оценивая текущую ситуацию между Россией и Украиной, он заявил, что она "намного хуже", чем то, что он мог представить год назад.

"Я это расценил так, что он поставил все на войну, говоря о "навсегда". Он, как в покере, пошел ва-банк. Меня до сих пор волнует то, что мы имеем дело с тем, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. Что значит, если ты проиграл, когда поставил все?" - заявил Нийнисте, комментируя "референдумы" россиян на оккупированных территориях Украины.

Он подчеркнул, что это не просто "война между солдатами", а против украинского общества и инфраструктуры.

"Это полномасштабная война, и, пожалуй, самое страшное, что ей не видно конца", - отметил Нийнисте.

Также он высоко оценил решительность украинцев и упомянул о советско-финской войне, сравнив действия Путина со Сталиным.

"Этим авторитарным лидерам сложно понять, что люди в свободных демократических странах имеют собственные принципы и сильную волю", - добавил Нийнисте.

Напомним, о том, что Россия будет идти ва-банк, сообщал и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он предупредил, что два-три месяца для украинцев будут сложными и решающими.

Добавим, мы также писали о том, что Путин готовится к длительной войне.

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