Пішов на "легкий заробіток" через Telegram: СБУ викрила 22-річного інформатора РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора у Харкові. За завданням ворога зловмисник шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони.

Виявилось, що основну увагу фігурант приділяв позиціям українських військ, що стримують просування агресора на Ізюмському напрямку.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Telegram-каналі з пошуку "легких заробітків".

Як проходила співпраця інформатора з Росією

Після вербування фігурант отримував від окупантів координати, які потрібно було "перевірити" і надати щодо них агентурний звіт.

Встановлено, що під виглядом робочих поїздок по регіону інформатор фіксував локації Сил оборони та позначав їхнє розташування на гугл-картах. Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат у месенджері.

За наявною інформацією, ворог планував використати відповідні дані для підготовки обстрілів та спроб штурмових проривів на Харківщині.

СБУ затримали інформатора РФ

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта за місцем проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове слідство вже завершене, матеріали кримінального провадження передані до суду для винесення вироку.