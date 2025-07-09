Пошел на "легкий заработок" через Telegram: СБУ разоблачила 22-летнего информатора РФ

В Харькове разоблачили очередного информатора российских спецслужб. Оказалось, что 22-летний работник местного сельхозпредприятия передавал врагу данные о позициях ВСУ на Изюмском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора в Харькове. По заданию врага злоумышленник шпионил за региональными пунктами базирования и перемещениями Сил обороны.
Оказалось, что основное внимание фигурант уделял позициям украинских войск, сдерживающих продвижение агрессора на Изюмском направлении.
По материалам дела, задание врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия, который попал во внимание российских спецслужбистов в Telegram-канале по поиску "легких заработков".
После вербовки фигурант получал от оккупантов координаты, которые нужно было "проверить" и предоставить по ним агентурный отчет.
Установлено, что под видом рабочих поездок по региону информатор фиксировал локации Сил обороны и обозначал их расположение на гугл-картах. Собранные данные он направлял куратору через анонимный чат в мессенджере.
По имеющейся информации, враг планировал использовать соответствующие данные для подготовки обстрелов и попыток штурмовых прорывов на Харьковщине.
Контрразведка СБУ задержала фигуранта по месту жительства в областном центре. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Досудебное следствие уже завершено, материалы уголовного производства переданы в суд для вынесения приговора.
Напомним, что ранее СБУ разоблачила двух российских информаторов, которые "сливали" врагу информацию о боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, СБУ задержала 16-летнего студента, который корректировал вражеские удары в двух областях Украины.
Также РБК-Украина сообщало и о том, что спецслужбы задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.
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