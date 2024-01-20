Пішов в гори на початку січня. У Карпатах понад тиждень шукають француза

Сьогодні рятувальниками Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста "Заросляк" обстежено напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул.

Проте протягом рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.

За даними рятувальників, продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник - полонина Пожижевська заплановано на завтра, 21 січня.

Нагадаємо, 12 січня до Яремчанських рятувальників поступило повідомлення від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин Франції, в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від Ворохти до гори Говерла.

Нагадаємо, ще на початку січня стало відомо про те, що в Карпатах заблукали поляки після того, як підкорили Говерлу. Їх виявили рятувальники.

Також ми писали, що на Закарпатті рятувальникам вдалося відшукати двох туристів, які заблукали в горах.

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