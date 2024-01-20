Пішов в гори на початку січня. У Карпатах понад тиждень шукають француза

На Прикарпатті тривають пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов в гори ще на початку січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
Сьогодні рятувальниками Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста "Заросляк" обстежено напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул.
Проте протягом рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.
За даними рятувальників, продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник - полонина Пожижевська заплановано на завтра, 21 січня.
Нагадаємо, 12 січня до Яремчанських рятувальників поступило повідомлення від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин Франції, в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від Ворохти до гори Говерла.
Нагадаємо, ще на початку січня стало відомо про те, що в Карпатах заблукали поляки після того, як підкорили Говерлу. Їх виявили рятувальники.
Також ми писали, що на Закарпатті рятувальникам вдалося відшукати двох туристів, які заблукали в горах.
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