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У Карпатах зник француз: рятувальники продовжують пошуки три дні

Понеділок 15 січня 2024 15:59
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У Карпатах зник француз: рятувальники продовжують пошуки три дні Ілюстративне фото: у Карпатах зник француз (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Карпатах продовжуються пошуки громадянина Франції. Він не виходить на зв'язок уже понад 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За інформацією рятувальників, інформацію про зникнення громадянина Франції вони отримали 12 січня. Її передав представник посольства Франції.

Француз хотів у період з 3 по 6 січня пройти маршрут від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами у напрямку міста Рахів Закарпатської області.

Як зазначають у ДСНС, востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня. Свій маршрут він не реєстрував.

"Закарпатськими гірськими рятувальниками обстежено маршрути сходження на гору Говерла з боку Закарпатської області. Основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено. Пошукові роботи продовжуються", - уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, ще на початку січня стало відомо про те, що в Карпатах заблукали поляки після того, як підкорили Говерлу. Їх виявили рятувальники.

Також ми писали, що на Закарпатті рятувальникам вдалося відшукати двох туристів, які заблукали в горах.

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Франція ДСНС Карпаты
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