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Пішов в гори на початку січня. У Карпатах понад тиждень шукають француза

Україна, Субота 20 січня 2024 21:16
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Пішов в гори на початку січня. У Карпатах понад тиждень шукають француза Фото: у Карпатах продовжуються пошуки француза (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

На Прикарпатті тривають пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов в гори ще на початку січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

Сьогодні рятувальниками Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста "Заросляк" обстежено напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул.

Проте протягом рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.

За даними рятувальників, продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник - полонина Пожижевська заплановано на завтра, 21 січня.

Нагадаємо, 12 січня до Яремчанських рятувальників поступило повідомлення від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин Франції, в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від Ворохти до гори Говерла.

Нагадаємо, ще на початку січня стало відомо про те, що в Карпатах заблукали поляки після того, як підкорили Говерлу. Їх виявили рятувальники.

Також ми писали, що на Закарпатті рятувальникам вдалося відшукати двох туристів, які заблукали в горах.

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Франція Говерла Карпаты
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