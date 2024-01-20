Ушел в горы в начале января. В Карпатах больше недели ищут француза

На Прикарпатье продолжаются поисково-спасательные работы гражданина Франции, который ушел в горы еще в начале января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины .

Сегодня спасателями Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения и поста "Заросляк" обследовано направление к Говерлянского водопада, в частности долину ниже водопада и подножия горы Заросляк и горы Брескул, а также участок вдоль водопада до его начала, а именно кулуар над водопадом между горой Говерла и горой Брескул.

Однако в течение спасательной операции мужчину так и не нашли.

По данным спасателей, продолжение поисковых работ в направлении урочища Цибульник - полонина Пожижевская запланировано на завтра, 21 января.

Напомним, 12 января к Яремчанским спасателям поступило сообщение от представителя посольства Франции в Украине о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от Ворохты к горе Говерла.

Напомним, еще в начале января стало известно о том, что в Карпатах заблудились поляки после того, как покорили Говерлу. Их обнаружили спасатели.

Также мы писали, что на Закарпатье спасателям удалось отыскать двух заблудившихся в горах туристов.

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