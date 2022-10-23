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У Пишного в НБУ буде новий заступник з Офісу президента

Фото: Андрій Пишний, голова Національного банку України (wikipedia.org/Zozuliadv)
Автор: Юрій Дощатов, Сергій Пишкін

Голові Національного банку України Андрію Пишному незабаром призначать заступника з Офісу президента. Ним стане чинний директор Директорату з економічної політики Дмитро Олійник.

Про це РБК-Україна повідомило декілька джерел у банківській сфері.

Зараз Олійник працює генеральним директор Директорату з питань економічної політики Офісу президента України.

За даними співрозмовників, кандидатуру Олійника було подано головою НБУ Андрієм Пишним для на схвалення Радою НБУ минулого тижня.

Таким чином, Олійник стане шостим заступником голови НБУ, посада якого досі вакантна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 7 жовтня Андрій Пишний очолив посаду очільника Національного банку України.

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