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У Пышного в НБУ будет новый заместитель из Офиса президента

Фото: Андрей Пышный, глава Национального банка Украины (wikipedia.org/Zozuliadv)
Автор: Юрий Дощатов, Сергей Пышкин

Главе Национального банка Украины Андрею Пышному вскоре назначат заместителя из Офиса президента. Им станет действующий директор Директората по экономической политике Дмитрий Олейник.

Об этом РБК-Украина сообщило несколько источников в банковской сфере.

Сейчас Олейник работает генеральным директором Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Украины.

По данным собеседников, кандидатура Олейника была подана главой НБУ Андреем Пышным для одобрения Советом НБУ на прошлой неделе.

Таким образом, Олейник станет шестым заместителем главы НБУ, должность которого до сих пор вакантна.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 7 октября Андрей Пышный возглавил должность главы Национального банка Украины.

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