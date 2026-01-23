Пішки через кордон: у пункті "Ужгород" водій автобуса у розшуку кинув документи і втік

У пункті пропуску "Ужгород" під час контролю рейсового автобуса прикордонники виявили водія, який перебував у розшуку реєстрі "Оберіг". Побоюючись затримання, чоловік втік до Словаччини, залишивши усі документи на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України .

Рейсовий автобус сполученням "Кошице-Свалява" їхав до України. Під час прикордонного контролю з'ясувалося, що 49-річний водій перебуває у розшуку в державному електронному реєстрі "Оберіг".

Побоюючись затримання, чоловік повернувся до автобуса, розвернув його та на швидкості рушив у напрямку кордону. Прикордонний наряд намагався зупинити транспортний засіб, однак водій не реагував на вимоги та спробував наїхати на військовослужбовця.

Через загрозу життю прикордонника застосували засоби примусової зупинки автобуса на виїзді з пункту пропуску. Через кордон йому не вдалося проїхати.

Після цього водій залишив транспортний засіб і побіг в бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України. У Держприкордонслужбі наголосили, що дії чоловіка були небезпечними не лише для військовослужбовців, а й для інших осіб, які перебували в пункті пропуску.

Про інцидент повідомили Національній поліції України, а також Прикордонній поліції Словаччини.