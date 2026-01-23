ua en ru
Пешком через границу: в пункте "Ужгород" водитель автобуса в розыске бросил документы и сбежал

Пятница 23 января 2026 11:53
UA EN RU
Пешком через границу: в пункте "Ужгород" водитель автобуса в розыске бросил документы и сбежал Фото: Контроль на границе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В пункте пропуска "Ужгород" во время контроля рейсового автобуса пограничники обнаружили водителя, который находился в розыске реестре "Оберег". Опасаясь задержания, мужчина сбежал в Словакию, оставив все документы на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Рейсовый автобус сообщением "Кошице-Свалява" ехал в Украину. Во время пограничного контроля выяснилось, что 49-летний водитель находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберег".

Опасаясь задержания, мужчина вернулся к автобусу, развернул его и на скорости двинулся в направлении границы. Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, однако водитель не реагировал на требования и попытался наехать на военнослужащего.

Из-за угрозы жизни пограничника применили средства принудительной остановки автобуса на выезде из пункта пропуска. Через границу ему не удалось проехать.

После этого водитель оставил транспортное средство и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины. В Госпогранслужбе отметили, что действия мужчины были опасными не только для военнослужащих, но и для других лиц, находившихся в пункте пропуска.

Об инциденте сообщили Национальной полиции Украины, а также Пограничной полиции Словакии.

Ранее РБК-Украина писало, что в "Резерв+" пользователи могут получать расширенную информацию из реестра "Оберіг", узнавать об изменениях своих данных через push-уведомления, а также подавать запросы на исправление ошибок по новым категориям.

Также мы рассказывали, почему военнообязанные могут получить статус "в розыске" во время мобилизации и как его снять законным путем. Юрист рассказал о трех возможных вариантах решения: исправление ошибки в ТЦК, онлайн-оплата штрафа через "Резерв+" или судебное обжалование. Снятие статуса "в розыске" не гарантирует отсрочки от мобилизации и не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

