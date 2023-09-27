ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пішки 2 км. Штурмовики показали, як евакуювали пораненого під Бахмутом (відео)

Бахмут, Середа 27 вересня 2023 14:51
UA EN RU
Пішки 2 км. Штурмовики показали, як евакуювали пораненого під Бахмутом (відео) Фото: штурмовики показали, як евакуювали пораненого під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські штурмовики показали, як евакуювали пораненого бійця під Бахмутом. Вона відбувалась під артилерійським обстрілом окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду ЗСУ.

"Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, довелося майже два кілометри йти пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою.

Ситуація під Бахмутом

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, на якій заявив, що українські військові просуваються Донецьким напрямом.

Водночас експерти в коментарі РБК-Україна одностайно наполягають, що для оперативного оточення Бахмута українським військовим необхідно відрізати угруповання російських військ від усіх доріг. Зокрема встановити повний контроль над трасою Бахмут-Горлівка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бахмут
NEWS
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни