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Пешком 2 км. Штурмовики показали, как эвакуировали раненого под Бахмутом (видео)

Бахмут, Среда 27 сентября 2023 14:51
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Пешком 2 км. Штурмовики показали, как эвакуировали раненого под Бахмутом (видео) Фото: штурмовики показали, как эвакуировали раненого под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские штурмовики показали, как эвакуировали раненого бойца под Бахмутом. Она проходила под артиллерийским обстрелом оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду ВСУ.

"Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня в ближайший, занятый своими блиндаж", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, пришлось почти два километра идти пешком по местности, которая когда-то была лесополосой.

Ситуация под Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заявил, что украинские военные продвигаются на Донецком направлении.

В тоже время эксперты в комментарии РБК-Украина одноголосно настаивают, что для оперативного окружения Бахмута украинским военным необходимо отрезать группировку российских войск от всех дорог. В частности, установить полный контроль над трассой Бахмут-Горловка.

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