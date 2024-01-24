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"Пишаюся народом України". Ястремська на Australian Open продовжила лікбез для світу

Фото: Даяна Ястремська вперше пробилася в 1/2 фіналу мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська після перемоги в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року над чешкою Ліндою Носковою відправила нове послання співвітчизникам і цілій планеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Головна сенсація цьогорічного Australian Open залишила черговий автограф на об'єктиві трансляційної камери. Цього разу телеглядачі побачили меседж англійською.

"Пишаюся нашим народом України, який бореться", – коротко написала Ястремська та додала до повідомлення традиційне сердечко.

 

 

 

На прес-конференції згодом тенісистка розвинула свою думку. Вона заявила, що передусім зверталася до українських військових. На переконання спортсменки, вони заслуговують величезної поваги.

"Я думаю, що це моя місія тут. Якщо я досягну успіху, то зможу... Це складно пояснити словами. Я просто намагаюся надіслати Україні сигнал, що я справді нею пишаюся", – додала Ястремська.

23-річна українка оновила персональний рекорд на турнірах серії "Гренд Слем". У рамках 1/2 фіналу на мейджорах вона виступатиме вперше. Окрім того, Ястремська стала першою українкою у півфіналах Australian Open, а також лише другою переможницею кваліфікації у Відкриту еру (з 1968-го), яка дісталася турнірним шляхом так далеко.

До слова, раніше згадали шлях Ястремської в чвертьфінал Australian Open.

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