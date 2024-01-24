"Пишаюся народом України". Ястремська на Australian Open продовжила лікбез для світу

Головна сенсація цьогорічного Australian Open залишила черговий автограф на об'єктиві трансляційної камери. Цього разу телеглядачі побачили меседж англійською.

"Пишаюся нашим народом України, який бореться", – коротко написала Ястремська та додала до повідомлення традиційне сердечко.

На прес-конференції згодом тенісистка розвинула свою думку. Вона заявила, що передусім зверталася до українських військових. На переконання спортсменки, вони заслуговують величезної поваги.

"Я думаю, що це моя місія тут. Якщо я досягну успіху, то зможу... Це складно пояснити словами. Я просто намагаюся надіслати Україні сигнал, що я справді нею пишаюся", – додала Ястремська.

23-річна українка оновила персональний рекорд на турнірах серії "Гренд Слем". У рамках 1/2 фіналу на мейджорах вона виступатиме вперше. Окрім того, Ястремська стала першою українкою у півфіналах Australian Open, а також лише другою переможницею кваліфікації у Відкриту еру (з 1968-го), яка дісталася турнірним шляхом так далеко.