"Горжусь народом Украины". Ястремская на Australian Open продолжила ликбез для мира

Главная сенсация Australian Open этого года оставила очередной автограф на объективе трансляционной камеры. В этот раз телезрители увидели месседж на английском.

"Горжусь нашим народом Украины, который борется", – коротко написала Ястремская и добавила к сообщению традиционное сердечко.

На пресс-конференции впоследствии теннисистка развила свое мнение. Она заявила, что прежде всего обращалась к украинским военным. По убеждению спортсменки, они заслуживают огромного уважения.

"Я думаю, что это моя миссия здесь. Если я добьюсь успеха, то смогу... Это сложно объяснить словами. Я просто пытаюсь послать Украине сигнал, что я действительно ею горжусь", – добавила Ястремская.

23-летняя украинка обновила персональный рекорд на турнирах серии "Грэнд Слэм". В рамках 1/2 финала на мэйджорах она будет выступать впервые. Кроме того, Ястремская стала первой украинкой в полуфиналах Australian Open, а также лишь второй победительницей квалификации в Открытую эру (с 1968-го), которая дошла по турнирному пути так далеко.