RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Горжусь народом Украины". Ястремская на Australian Open продолжила ликбез для мира

Фото: Даяна Ястремская впервые пробилась в 1/2 финала мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 года над чешкой Линдой Носковой отправила новое послание соотечественникам и всей планете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Base of Ukrainian sports.

Главная сенсация Australian Open этого года оставила очередной автограф на объективе трансляционной камеры. В этот раз телезрители увидели месседж на английском.

"Горжусь нашим народом Украины, который борется", – коротко написала Ястремская и добавила к сообщению традиционное сердечко.

 

 

 

На пресс-конференции впоследствии теннисистка развила свое мнение. Она заявила, что прежде всего обращалась к украинским военным. По убеждению спортсменки, они заслуживают огромного уважения.

"Я думаю, что это моя миссия здесь. Если я добьюсь успеха, то смогу... Это сложно объяснить словами. Я просто пытаюсь послать Украине сигнал, что я действительно ею горжусь", – добавила Ястремская.

23-летняя украинка обновила персональный рекорд на турнирах серии "Грэнд Слэм". В рамках 1/2 финала на мэйджорах она будет выступать впервые. Кроме того, Ястремская стала первой украинкой в полуфиналах Australian Open, а также лишь второй победительницей квалификации в Открытую эру (с 1968-го), которая дошла по турнирному пути так далеко.

К слову, ранее вспомнили путь Ястремской в четвертьфинал Australian Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian OpenДаяна ЯстремскаяТеннис