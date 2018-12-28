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Пиротехники ГСЧС уничтожили в этом году почти 68 тыс. взрывоопасных предметов

Новости » Общество    28.12.2018 - 21:37
Пиротехники ГСЧС уничтожили в этом году почти 68 тыс. взрывоопасных предметов
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В частности, уничтожили 1 464 авиационные бомбы

С начала года пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уже уничтожили 67 942 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частности, пиротехники уничтожили 1 464 авиационные бомбы.

Например, 25 декабря пиротехники управления ГСЧС в Херсонской области уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Их обнаружили местные жители за пределами села Первокостянтиновка Чаплинского района.

Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Луганской области на протяжении 27 декабря пиротехники проверили 12,7 га территории области, где взрывоопасных предметов не обнаружено.

В этот же день в Донецкой области пиротехнические подразделения проверили 5,39 га территории, где обнаружили 63 единицы взрывоопасных предметов.

Напомним, территорию в 16-ти километровой зоне вокруг арсенала боеприпасов в Ичне (Черниговской области) в декабре полностью очистили от снарядов.

Позже стало известно, что ГСЧС будет контролировать состояние очищенной вокруг военного арсенала в Ичне территории в течение 2019 года.

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