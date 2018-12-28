Піротехніки ДСНС знищили у цьому році майже 68 тис. вибухонебезпечних предметів

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зокрема, знищили 1 464 авіаційні бомби

З початку року піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вже знищили 67 942 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зокрема, надзвичайники знищили 1 464 авіаційні бомби.

Наприклад, 25 грудня піротехніки управління ДСНС у Херсонській області знищили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Їх виявили місцеві мешканці за межами села Першокостянтинівка Чаплинського району.

Крім того тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

У Луганській області впродовж 27 грудня піротехніки перевірили 12,7 га території області, де вибухонебезпечних предметів не виявлено.

У цей же день в Донецькій області піротехнічні підрозділи перевірили 5,39 га території, де виявили 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, територію в 16-ти кілометровій зоні навколо арсеналу боєприпасів в Ічні (Чернігівській області) у грудні повністю очистили від снарядів.

Пізніше стало відомо, що ДСНС буде контролювати стан очищеної навколо військового арсеналу в Ічні території протягом 2019 року.