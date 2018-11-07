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В Харьковской области найдено 26 арстнарядов и мин времен Второй мировой

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 22:01
Фото: снаряды (kharkiv.dsns.gov.ua)
Фото: снаряды (kharkiv.dsns.gov.ua)

Часть боеприпасов лежала на поверхности земли, а другая часть находилась под верхним слоем почвы

На окраине села Шестаково Волчанского района Харьковской области в лесном массиве было обнаружено 26 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

Сообщается, что часть боеприпасов лежала на поверхности земли, а другую часть пиротехники нашли, срезав верхний слой почвы.

"Всего в этом месте было 11 единиц артснарядов калибра 76 мм, 8 минометных мин диаметром 82 мм и 7 минометных мин диаметром 50 мм. Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы на подрывных площадках", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в конце октября в Харьковской области в городе Мерефа на территории частного дома взорвался снаряд, в результате чего погиб хозяин дома. 

Инцидент произошел вечером во вторник, 23 октября. На месте происшествия полицейские выяснили, что произошел взрыв осколочного снаряда. Осколки также повредили забор и окна дома. В результате полученных травм погиб 38-летний владелец домовладения.

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