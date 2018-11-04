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В Луганской области обнаружили тайники с оружием на территории детского лагеря

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 01:07
Фото: схрон в Луганской области (npu.gov.ua)
Фото: схрон в Луганской области (npu.gov.ua)

В комнате и подвальном помещении заброшенного лагеря неизвестные спрятали арсенал оружия и боеприпасов

В Луганской области оперативники управления уголовного розыска Нацполиции обнаружили в селе Щедрищево около г. Северодонецка два крупных тайника с оружием и боеприпасами на территории детского лагеря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В ходе осмотра территории и помещений заброшенного детского лагеря полицейские обнаружили комнату и подвальное помещения, полные ящиков и цинков с разнообразными видами оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, специалисты-взрывотехники изъяли четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометных выстрелов ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм со взрывателями МД3, 31 запал, 5 дымовых мин ДМ-11.

Также изъяты 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловая шашка, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22, два снаряда 30 мм и около 54 тысяч патронов различного калибра.

 

Фото: схрон с оружием в Луганской области

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР, устанавливаются лица, которые оставили схроны.

Напомним, в сентябре в Мариуполе Донецкой области полицейские изъяли схрон боевиков с оружием, похищенным в оккупированном Крыму. Правоохранители обнаружили в частном гараже в замаскированной тайнике под обшивкой потолка противотанковый гранатомет, три автомата Калашникова, форму военного образца и экипировку.

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