Поблизу Білої Церкви виявили три німецькі авіабомби

Фото: одна із авіабомб, яку підняли на поверхню (facebook.com/MykolaChechotkin)

Боєприпаси виявили поблизу парку "Олександрія"

Поблизу Білої Церкви (Київська область) вчора, 12 листопада 2018 року, піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили три німецькі авіабомби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови ДСНС Миколи Чечоткіна у Facebook.

Як повідомляється, бомби часів Другої світової війни виявили поблизу парку "Олександрія". Бомби вагою по 500 кг кожна перебували під землею.

"Учора, 12 листопада, під час проведення пошукових робіт рятувальниками Аварійно-рятувального загону спеціального призначення було виявлено три німецьких авіабомби, вага однієї становить 500 кг! Відразу було розпочато роботи по викопуванню їх з землі", - написав Чечоткін.

За його словами, сьогодні, одну авіабомбу вже підняли на поверхню. Зараз тривають роботи по відкопуванню ще двох. Далі авіабомби відвезуть на полігон і знищать.

Фото: піротехніки вивозять знайдену авіабомбу (facebook.com/MykolaChechotkin)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на околиці села Шестаково Вовчанського району Харківської області в лісовому масиві було виявлено 26 боєприпасів часів Другої світової війни. Частина боєприпасів лежала на поверхні землі, а іншу частину піротехніки знайшли, зрізавши верхній шар грунту.

Крім того, в Луганській області оперативники управління карного розшуку Нацполіції виявили у селі Щедрищеве поблизу міста Сєвєродонецька дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами на території дитячого табору.