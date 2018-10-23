Пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили почти 59 тыс. боеприпасов

Работы по выявлению боеприпасов пиротехники проводят ежедневно
Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года обезвредили почти 59 тыс. боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как отмечается, работы по выявлению боеприпасов пиротехники проводят ежедневно.
"С начала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 58 тыс. 999 взрывоопасных предметов, в том числе 1 тыс. 3 авиационные бомбы", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, на около 30% территории Украины нужно провести гуманитарное разминирование. Имеется в виду комплексное гуманитарное разминирование, которое осуществляют пиротехники ГСЧС на территории бывших боевых действий, бывших военных полигонов загрязненных взрывоопасными предметами.
Добавим, в Черниговской области вчера спасатели ликвидировали 2 пожара лесной подстилки вблизи военного арсенала Министерства обороны в районе пгт Дружба Ичнянского района на общей площади 0,25 га.