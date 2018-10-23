Пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили почти 59 тыс. боеприпасов

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Работы по выявлению боеприпасов пиротехники проводят ежедневно

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года обезвредили почти 59 тыс. боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечается, работы по выявлению боеприпасов пиротехники проводят ежедневно.

"С начала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 58 тыс. 999 взрывоопасных предметов, в том числе 1 тыс. 3 авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, на около 30% территории Украины нужно провести гуманитарное разминирование. Имеется в виду комплексное гуманитарное разминирование, которое осуществляют пиротехники ГСЧС на территории бывших боевых действий, бывших военных полигонов загрязненных взрывоопасными предметами.

Добавим, в Черниговской области вчера спасатели ликвидировали 2 пожара лесной подстилки вблизи военного арсенала Министерства обороны в районе пгт Дружба Ичнянского района на общей площади 0,25 га.