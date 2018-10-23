Піротехніки ДСНС з початку року знешкодили майже 59 тис. боєприпасів

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Роботи по виявленню боєприпасів піротехніки проводять щодня

Піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року знешкодили майже 59 тис. боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як зазначається, роботи по виявленню боєприпасів піротехніки проводять щодня.

"Зпочатку року піротехніки ДСНС вже знищили 58 тис. 999 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 тис. 3 авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, на близько 30% території України потрібно провести гуманітарне розмінування. Мається на увазі комплексне гуманітарне розмінування, яке здійснюють піротехніки ДСНС на території колишніх бойових дій, колишніх військових полігонів забруднених вибухонебезпечними предметами.

Додамо, у Чернігівській області вчора рятувальники ліквідували 2 пожежі лісової підстилки поблизу військового арсеналу Міністерства оборони в районі смт Дружба Ічнянського району на загальній площі 0,25 га.