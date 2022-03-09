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Пиратский захват. Оккупанты ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь, - ГУР

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Севастополь, Среда 09 марта 2022 14:13
Пиратский захват. Оккупанты ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь, - ГУР Фото: спасательное судно "Сапфир" оккупанты принудительно ведут в Севастополь (фото facebook.com/SluganaroduIhorNegulevskyi)
Автор: Мария Кучерявец

Захваченное войсками РФ гражданское спасательное судно "Сапфир" транспортируют в порт оккупированного Севастополя. На его борту враг держит экипаж "под дулами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Как рассказал капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан оккупантов, который взял на себя функции командования.

"Одесский координационно-спасательный центр обратился к военным кораблям РФ с позывными "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал": Вами незаконно захвачен и содержится украинское спасательное судно "Сапфир", которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват", - говорится в сообщении.

В ГУР призвали немедленно освободить судно и не препятствовать следованию его в Одесский порт.

"Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда", - указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины.

"Оно предназначено для патрулирования в открытом море, спасения судов терпящих бедствие, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим", - рассказали в ГУР.

Указано, что на момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

"Действия российских оккупантов квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций по безопасности мореплавания", - резюмировали в разведке.

Напомним, 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено гражданское спасательное судно "Сапфир", после чего связь с ними была потеряна.

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