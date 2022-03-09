ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Піратське захоплення. Окупанти ведуть рятувальне судно "Сапфір" до Севастополя, - ГУР

Новость на русском →
Севастополь, Середа 09 березня 2022 14:13
Піратське захоплення. Окупанти ведуть рятувальне судно "Сапфір" до Севастополя, - ГУР Фото: рятувальне судно "Сапфір" окупанти примусово ведуть до Севастополя (facebook.com/SluganaroduIhorNegulevskyi)
Автор: Марія Кучерявець

Захоплене військами РФ цивільне рятувальне судно "Сапфір" транспортують в порт окупованого Севастополя. На його борту ворог тримає екіпаж "під дулами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Як розповів капітан "Сапфіру", якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функції командування.

"Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до військових кораблів РФ з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал": Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення", - йдеться в повідомленні.

У ГУР закликали негайно звільнити судно та не перешкоджати слідування його до одеського порту.

"Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи", - зазначено в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що цивільне рятувальне судно "Сапфір" знаходиться на балансі морської пошуково-рятувальної служби України.

"Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів які терплять лихо, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей і надання медичної допомоги постраждалим", - розповідили в ГУР.

Вказано, що на момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

"Дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства", - резюмували у розвідці.

Нагадаємо, 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено цивільне рятувальне судно "Сапфір", після чого зв'язок з ними було втрачено.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Окуповані території Війна Росії проти України
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати