"Піраньї", Panzer 87 й не тільки. Яке озброєння могла б передати Швейцарія Україні?

"З іншого боку, поки ці озброєння не можуть бути поставлені. Тобто вони є у наших партнерів, і вони хочуть їх надати, але все впирається у швейцарські закони. Хоча, звісно, є багато систем, які дуже нам знадобилися б", - розповів Рябих.

Яке озброєння могла б передати Швейцарія:

в першу чергу йдеться про 35-мм боєприпаси для самохідних зеніток Gepard. Минулого року Берлін офіційно запитував дозвіл на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, однак Берн відповідав відмовою. Попри те, що Німеччина налагодила власне виробництво у необхідних кількостях, швейцарське "добро" на поставку не було б зайвим;

в лютому 2023 року Швейцарія заблокувала поставки двох 35-мм гармат. Як писав CNN, йшлося про буксировані зенітні артилерійські установки Oerlikon GDF-007;

навесні минулого року Данія заявила про намір передати Збройним силам України 25 колісних бронетранспортерів Piranha III, однак також зіткнулась з відмовою на реекспорт з боку Швейцарії;

посилити наші війська могли б швейцарські танки Panzer 87.

"Це Leopard 2А4, яких у Швейцарії досить багато. Наскільки я розумію, зараз вона, виходячи з підходів до забезпечення власної оборони, готова продати кілька одиниць. Вони були б доречні", - зазначив експерт.

Варто додати, що в травні Швейцарія підтримала продаж 25 одиниць Leopard 2 Німеччині. Армія Берну зберігає 96 списаних танків, однак поки що не готова продати усю техніку, оскільки хоче залишити 71 танк на свої потреби.

Також на початку червня концерн Ruag подав заявку на експорт 96 Leopard 1. Придбати танки бажає німецький Rheinmetall. Після перевірки й ремонту техніки, її могли б передати Україні.

Чому Швейцарія блокує постачання зброї в Україну

Швейцарія блокує постачання зброї в Україну з міркувань своєї політики нейтралітету, яку дотримується з 1815 року. Як нейтральна країна, Швейцарія не забезпечує зброєю для ведення війни, не надає військову допомогу та не дозволяє реекспортувати свою зброю в треті країни.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Берн надавав Києву фінансову та гуманітарну допомогу. У травні 2023 року, Швейцарія вирішила все ж почати постачання озброєння ЗСУ, однак зміни до закону були заблоковані в нижній палаті парламенту.