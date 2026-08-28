На Піп Івані відкрили міжнародний науковий центр: що там досліджуватимуть

На вершині гори Піп Іван у Карпатах відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Україна та Польща також підписали декларацію про співпрацю, яка передбачає спільні дослідження, обмін студентами й викладачами та підтримку молодих науковців.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра освіти та науки Андрія Бутенка у Facebook.
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Міжнародний центр відкрили за участі міністра освіти і науки України та міністра науки і вищої освіти Польщі Марціна Кулясека. Новий простір працюватиме за принципом відкритого доступу: подати заявку на використання обладнання зможе будь-яка дослідницька команда.
Одночасно сторони підписали декларацію про співпрацю, яка охоплює не лише академічну сферу. Вона передбачає розвиток спільних наукових проєктів, обмін студентами й викладачами, а також підтримку молодих дослідників.
У відновленій обсерваторії встановили сучасний телескоп під спеціально спроєктованим куполом, який витримує суворі погодні умови Чорногори.
Наступним етапом стане встановлення роботизованого комплексу. Після цього керувати телескопом можна буде дистанційно, що дозволить проводити дослідження без постійної присутності на вершині.
За словами учасників проєкту, це одна з чотирьох високогірних обсерваторій такого рівня.
Обсерваторія стане майданчиком для досліджень одразу в кількох галузях науки. Окрім астрономії, науковці зможуть вивчати високогірну флору, унікальні екосистеми Карпат, кліматичні зміни та метеорологічні процеси.
На території центру вже працюють метеорологічні лабораторії, а природні умови Чорногори роблять його одним із найцінніших місць для довготривалих екологічних спостережень.
Новітнє обладнання у новому центрі (фото: Андрій Бутенко/Facebook)
Обсерваторію на Піп Івані збудували у 1938 році як наукову станцію Варшавського університету. Після Другої світової війни будівля занепала й десятиліттями залишалася руїною.
Проєкт відновлення стартував ще у 2012 році. Його реалізував Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами. Попри повномасштабну війну роботи вдалося завершити, і тепер обсерваторія знову працюватиме як міжнародний науковий центр.
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