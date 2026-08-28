На Пип Иване открыли международный научный центр: что там будут исследовать

На вершине горы Пип Иван в Карпатах был открыт Международный центр коллективного пользования научным оборудованием. Украина и Польша также подписали декларацию о сотрудничестве, которая предусматривает совместные исследования, обмен студентами и преподавателями и поддержку молодых ученых.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Андрея Бутенко в Facebook.
Главное:
Международный центр был открыт при участии министра образования и науки Украины и министра науки и высшего образования Польши Марцина Кулясека. Новое пространство будет работать по принципу открытого доступа: подать заявку на использование оборудования сможет любая исследовательская команда.
Одновременно стороны подписали декларацию о сотрудничестве, охватывающую не только академическую сферу. Она предполагает развитие общих научных проектов, обмен студентами и преподавателями, а также поддержку молодых исследователей.
В обновленной обсерватории установили современный телескоп под специально спроектированным куполом, который выдерживает суровые погодные условия Черногоры.
Следующим этапом станет установление роботизированного комплекса. После этого управлять телескопом можно будет дистанционно, что позволит проводить исследования без постоянного присутствия на вершине.
По словам участников проекта, это одна из четырех высокогорных обсерваторий такого уровня.
Обсерватория станет площадкой для исследований сразу в нескольких областях науки. Кроме астрономии ученые смогут изучать высокогорную флору, уникальные экосистемы Карпат, климатические изменения и метеорологические процессы.
На территории центра уже работают метеорологические лаборатории, а природные условия Черногоры делают его одним из самых ценных мест для долгосрочных экологических наблюдений.
Новейшее оборудование в новом центре (фото: Андрей Бутенко/Facebook)
Обсерваторию на Пип Иване построили в 1938 как научную станцию Варшавского университета. После Второй мировой войны здание пришло в упадок и десятилетиями оставалось руиной.
Проект обновления стартовал еще в 2012 году. Его реализовал Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника вместе с польскими партнерами. Несмотря на полномасштабную войну, работу удалось завершить, и теперь обсерватория снова будет работать как международный научный центр.
Читайте также о том, что этой весной в Могилянке был создан единственный в Украине научный центр "Киевская лаборатория по вопросам энергетики и климата" или KECLab. Проект заработал в сотрудничестве с немецкими и польскими партнерами.
Ранее мы писали о том, что на днях Украина и Великобритания заключили партнерское соглашение. Британские исследователи впервые получат доступ к украинской платформе данных о поле боя.