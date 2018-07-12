Пинзеник опровергает информацию о сбитии протестующего в правительственном квартале

Правоохранители вывели депутата с места события

Народный депутат, заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник опроверг информацию, что автомобиль, в котором он находился, сбил одного из протестующих в правительственном квартале Киева. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне на праве частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо бросились на автомобиль так называемые "митингующие" с намерением его остановить. Начали бить его руками и ногами, тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида. Пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь, или через разбитое заднее стекло. На капот бросился один из митингующих, автомобиль, конечно, остановился. После того был заблокирован", - заявил депутат.

По его словам, после этого машина некоторое время простояла заблокированной, а впоследствии сотрудники полиции вывели депутата с места события.

"Некоторое время мы провели заблокированными митингующими под охраной сотрудников полиции, после чего были безопасно выведены с места событий", - рассказал Пинзеник.

Напомним, ранее сегодня, 12 июля, участники митинга за растаможку авто на еврономерах заявили о нескольких пострадавших активистах в результате наезда автомобилей.

"Украинская правда" сообщала, что на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной рады, наехал внедорожник народного депутата Павла Пинзеника.