Пинзеник спростовує інформацію про збиття протестувальника в урядовому кварталі

Новини Політика 12.07.2018 - 20:46
Фото: протест під Радою (РБК-Україна)
Фото: протест під Радою (РБК-Україна)

Правоохоронці вивели депутата з місця події

Народний депутат, заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник спростував інформацію що автомобіль, в якому він знаходився, збив одного з протестувальників в урядовому кварталі Києва. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Їхали по вулиці Інститутській в автомобілі, який належить мені на праві приватної власності. Десь перед поворотом на вулицю Шовковичну направо кинулись на автомобіль так звані "мітингарі" з наміром його зупинити. Почали бити його руками і ногами, важкими предметами, розбили скло заднього виду. Намагались зупинити і проникнути в автомобіль через двері, або через розбите заднє скло. На капот кинувся один із мітингарів, автомобіль, звичайно, зупинився. Після того був заблокований", - заявив депутат.

За його словами, після цього машина певний час простояла заблокованою, а згодом працівники поліції вивели депутата з місця події.

"Деякий час ми провели заблокованими мітингарями під охороною працівників поліції, після чого були безпечно виведені із місця подій", - розповів Пинзеник.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 12 липня, учасники мітингу за розмитнення авто на єврономерах заявили про кількох постраждалих активістів внаслідок наїзду автомобілів.

"Українська правда" повідомляла, що на одного з учасників акції власників машин на єврономерах, які блокували проїзд біля Верховної ради, наїхав позашляховик народного депутата Павла Пинзеника.

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Теги:  нардеп,  протест,  Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС