Пинчук платил Манафорту деньги за "юридический проект", - Гейтс

Гейтс назвал компанию, через которую Пинчук платил Манафорту

Бывший партнер экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Год Гейтс заявил, что украинский бизнесмен и миллиардер Виктор Пинчук был клиентом Манафорта в рамках "юридического проекта". Об этом Гейтс заявил на судебном заседании по делу Манафорта, передает Vice.

"Ім'я украинского олигарха - Виктор Пинчук, а компания, через которую он платил Манафорту, имеет название Plymouth Consultants Ltd", - заявил Гейтс.

По его словам, деньги от Пинчука Манафорту выплачивались в связи с юридическим проектом. Однако Гейтс не рассказал о том, в каких размерах выплачивались средства.

Отмечается, что на суде Гейтс демонстрировал контракты, которые Манафорт заключал с украинскими политиками.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает обстоятельства пожертвования украинским олигархом Виктором Пинчуком 150 тыс. долларов благотворительному фонду Дональда Трампа осенью 2015 года.

7 августа на заседании суда по делу Манафорта Гейтс заявил, что Манафорт помогал президенту Украины Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. В свою очередь, в Администрации президента Украины заявили, что Порошенко никогда не сотрудничал с Манафортом.