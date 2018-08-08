Пінчук сплачував Манафорту гроші за "юридичний проект", - Гейтс

Гейтс назвав компанію, через яку Пінчук платив Манафорту

Колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Рік Гейтс заявив, що український бізнесмен та мільярдер Віктор Пінчук був клієнтом Манафорта у рамках "юридичного проекту". Про це Гейтс заявив на судовому засіданні у справі Манафорта, передає Vice.

"Ім'я українського олігарха - Віктор Пінчук, а компанія, через яку він платив Манафорту, має назву Plymouth Consultants Ltd", - заявив Гейтс.

За його словами, гроші від Пінчука Манафорту виплачувалися у зв'язку з юридичним проектом. Однак Гейтс не розповів про те, у яких розмірах сплачувались кошти.

Зазначається, що на суді Гейтс демонстрував контракти, які Манафорт укладав з українськими політиками.

Нагадаємо, у квітні з'явилася інформація про те, що спецпрокурор США Роберт Мюллер вивчає обставини пожертви українським олігархом Віктором Пінчуком 150 тис. доларів благодійному фонду Дональда Трампа восени 2015 року.

7 серпня на засіданні суду по справі Манафорта Гейтс заявив, що Манафорт допомагав президенту України Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року. Своєю чергою, у Адміністрації президента України заявили, що Порошенко ніколи не співпрацював з Манафортом.