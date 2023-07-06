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PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 млрд гривень до бюджету за півроку

Фото: PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 млрд гривень до бюджету за півроку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ліцензійний представник українського онлайн-гемблінгу, компанія PIN-UP Ukraine, за перше півріччя 2023 року компанія перерахувала до державного бюджету України 1, 067 млрд гривень податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

До суми податків увійшли всі необхідні відрахування, що стосуються галузі: у першому кварталі компанія сплатила 524,7 млн гривень і 519,2 млн гривень були перераховані за другий квартал 2023 року. Також PIN-UP сплатила щорічні 23,4 млн гривень за ліцензію на діяльність.

За словами СОО PIN-UP Ukraine Ігоря Зотько, своєчасна сплата податків у повному обсязі - це насамперед підтримка економічної стійкості України та обов'язок кожного соціально відповідального бізнесу, особливо під час війни.

"PIN-UP Ukraine є одним із надійних лідерів на ринку гемблінгу України, який усвідомлює свою відповідальність перед державою і громадянами. Ми прагнемо стати прикладом бізнесу, що сприяє економічному розвитку країни", - заявив Зотько.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року PIN-UP на благодійні та гуманітарні проекти компанія спрямувала 71,3 млн гривень. Це понад 300 тонн харчових продуктів, ліків і товарів першої потреби для українців, які постраждали від бойових дій.

Наразі компанія активно співпрацює з благодійним фондом PIN-UP Foundation, який усі свої ресурси направляє на підтримку та розвиток України.

PIN-UP Ukraine - українське онлайн-казино, яке одним з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі "Інтернет" видана ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році.

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