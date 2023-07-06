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PIN-UP Ukraine уплатила более 1 млрд гривен в бюджет за полгода

Фото: PIN-UP Ukraine уплатила более 1 млрд гривен в бюджет за полгода (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Лицензионный представитель украинского онлайн-гемблинга, компания PIN-UP Ukraine, за первое полугодие 2023 года компания перечислила в государственный бюджет Украины 1,067 млрд гривен налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В сумму налогов вошли все необходимые отчисления, касающиеся отрасли: в первом квартале компания оплатила 524,7 млн. гривен и 519,2 млн. гривен были перечислены за второй квартал 2023 года. Также PIN-UP оплатила ежегодные 23,4 млн. гривен за лицензию на деятельность.

По словам СОО PIN-UP Ukraine Игоря Зотько, своевременная уплата налогов в полном объеме - это, прежде всего, поддержка экономической устойчивости Украины и обязанность каждого социально ответственного бизнеса, особенно во время войны.

"PIN-UP Ukraine является одним из надежных лидеров на рынке гемблинга Украины, осознающего свою ответственность перед государством и гражданами. Мы стремимся стать примером бизнеса, способствующего экономическому развитию страны", - заявил Зотько.

Напомним, с 24 февраля 2022 года PIN-UP на благотворительные и гуманитарные проекты компания направила 71,3 млн. гривен. Это более 300 тонн пищевых продуктов, лекарств и товаров первой потребности для пострадавших от боевых действий украинцев.

Компания активно сотрудничает с благотворительным фондом PIN-UP Foundation, который все свои ресурсы направляет на поддержку и развитие Украины.

PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, которое одним из первых в Украине получило лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети "Интернет" выдана ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году.

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