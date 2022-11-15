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PIN-UP Ukraine сплатила 170 млн гривень податків у 2022 році

Фото: PIN-UP Ukraine сплатила 170 млн гривень податків у 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В умовах воєнного стану компанія PIN-UP Ukraine, яка є одним із представників легального грального бізнесу України, спрямувала до державного бюджету 169,7 млн грн податків у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що PIN-UP Ukraine продовжує підтримувати економіку, сплачувати податки та обов'язкові платежі попри можливість відстрочки через повномасштабну війну росії проти України.

Загальна сума надходжень від компанії з початку 2022 року склала 169,7 млн грн. До податкових відрахувань увійшли, в тому числі: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

"PIN-UP Ukraine - один з ключових платників податків серед операторів легального грального бізнесу України. Завдяки стабільній роботі компанії під час війни ми продовжуємо свою діяльність та своєчасно сплачуємо усі необхідні платежі до бюджету України. Для нас важливо дотримуватися виконання податкових зобов’язань, оскільки чесна сплата податків є основою наповнення державного бюджету. PIN-UP Ukraine і надалі робитиме все від неї залежне для підтримки економіки України", - прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

Нагадаємо, PIN-UP Ukraine у 2021 році отримала ліцензію на діяльність онлайн-казино. Компанія сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно.

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