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PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн гривен налогов в 2022 году

Фото: PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн гривен налогов в 2022 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В условиях военного положения компания PIN-UP Ukraine, являющаяся одним из представителей легального игорного бизнеса Украины, направила в государственный бюджет 169,7 млн грн налогов в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать экономику, платить налоги и обязательные платежи, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны россии против Украины.

Общая сумма поступлений от компании с начала 2022 года составила 169,7 млн грн. В налоговые вычеты вошли, в том числе: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

"PIN-UP Ukraine - один из ключевых налогоплательщиков среди операторов легального игорного бизнеса Украины. Благодаря стабильной работе компании во время войны мы продолжаем свою деятельность и своевременно уплачиваем все необходимые платежи в бюджет Украины. Для нас важно соблюдать выполнение налоговых обязательств, поскольку честная уплата налогов является основой наполнения государственного бюджета. PIN-UP Ukraine и дальше будет делать все от нее зависящее для поддержки экономики Украины", - прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

Напомним, PIN-UP Ukraine в 2021 году получила лицензию на деятельность онлайн-казино. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно.

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