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PIN-UP Foundation допоміг вивезти за кордон українців, які через війну втратили домівки

Фото: PIN-UP Foundation допоміг вивезти за кордон українців, які через війну втратили домівки (фото: прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд PIN-UP Foundation забезпечив транспортне перевезення до Німеччини українських сімей, які постраждали від воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

З міста Ужгород до німецького міста Горб-ам-Неккар відправилася 21 людина. Це українці з Донецької, Запорізької, Херсонської, Харківської областей, які постраждали від воєнних дій і залишилися без житла.

"Наша команда щодня працює заради України та українців. На жаль, через війну люди, втративши домівки, змушені починати своє життя наново. Сподіваюся, що наша благодійна місія з евакуації українських сімей за кордон, надасть їм таку можливість", - прокоментувала Марина Ільїна, президент PIN-UP Foundation.

По прибуттю до Німеччини українці були розселені, деякі отримали медицинську допомогу. Евакуація реалізована на запит Павла Козирєва, головного спеціаліста з евакуації громадської організації "Неємія".

Від початку повномасштабного вторгнення це четверта евакуація українців за кордон, яку фінансово підтримав PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує.

Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

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