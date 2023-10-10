RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

PIN-UP Foundation помог вывезти за границу украинцев, которые из-за войны потеряли дома

Фото: PIN-UP Foundation помог вывезти за границу украинцев, потерявших дома из-за войны (фото: пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation обеспечил транспортную перевозку в Германию украинских семей, пострадавших от военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Из города Ужгород в немецкий город Горб-ам-Неккар отправился 21 человек. Это украинцы из Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, пострадавшие от военных действий, оставшиеся без жилья.

"Наша команда ежедневно работает ради Украины и украинцев. К сожалению, в результате людей, потеряв дома, вынуждены начинать свою жизнь заново. Надеюсь, что наша благотворительная миссия по эвакуации украинских семей за границу, предоставит им такую возможность", - прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

По прибытии в Германию украинцы были расселены, некоторые получили медицинскую помощь. Эвакуация реализована по запросу Павла Козырева, главного специалиста по эвакуации общественной организации "Неемия".

С начала полномасштабного вторжения это четвертая эвакуация украинцев за границу, финансово поддержанная PIN-UP Foundation.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается.

Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News