Пимахову уволили с должности первого замглавы ГМС

Пимахова ушла с должности по собственному желанию

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы (ГМС) Дину Пимахову. Об этом РБК-Украина сегодня сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Да, уволили по собственному желанию", - сказал Розенко.

Напомним, Апелляционный суд Киева во вторник, 20 марта, отказал адвокату Пимаховой в отмене ареста имущества, изъятого из ее кабинета и приемной. Отмечается, что это имущество было изъято при обыске 24 января этого года. Арест наложен постановлением Соломенского суда Киева от 1 февраля 2018 года.

Как известно, детективы Национального антикоррупционного бюро 24 января провели обыски не только по месту жительства Пимаховой, но и в ее рабочем кабинете и приемной.

По версии НАБУ, Дина Пимахова в должности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными в настоящее время лицами, разработала преступную схему, которая заключается в получении за вознаграждение иностранцами и лицами без гражданства вида на и постоянное проживание в Украине, а также незаконной выдачи им паспортов граждан Украины и паспортов для выезда за границу.