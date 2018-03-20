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Интервью

Суд оставил под арестом вещи и документы Пимаховой

НовостиОбщество    20.03.2018 - 20:59
Фото: Дина Пимахова (facebook)
Фото: Дина Пимахова (facebook)

В списке вещей и документов Пимаховой 195 наименований

Апелляционный суд Киева во вторник, 20 марта, отказал адвокату замглавы Государственной миграционной службы (ГМС) Дины Пимаховой в отмене ареста имущества, изъятого из ее кабинета и приемной. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Отмечается, что это имущество было изъято при обыске 24 января этого года. Арест наложен постановлением Соломенского суда Киева от 1 февраля 2018 года.

По мнению адвоката Пимаховой, Романа Александрука, ходатайство об аресте имущества подавало не уполномоченное лицо. Защитник считает, что поскольку Пимахова не является подозреваемым в уголовном производстве, то ходатайство должен подавать прокурор, а не детектив по согласованию с прокурором. Кроме того, суд несвоевременно рассмотрел ходатайство (не уложился в 72 часа). Также, по его словам, необоснованно, что изъятые вещи и документы имеющих доказательственное значение.

Сама Пимахова заявила, что детективы изъяли информацию с жесткого диска ее компьютера и другие документы, которые "не имеют отношения к делу".

Прокурор Алексей Колотило по поводу отмены ареста отрицал. Он опровергал доводы адвоката. В частности, отметил, что постановлением детектива вещи и документы признаны вещественными доказательствами и это послужило основанием их ареста судом.

По словам прокурора, в списке вещей и документов 195 наименований. В то же время в реестре опубликована другая решение, где дается перечень 79 наименований. Это письма ГМС, приказы, копии различных документов и др.

Отметим, что по версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Дина Пимахова в должности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными в настоящее время лицами, разработала преступную схему, которая заключается в получении за вознаграждение иностранцами и лицами без гражданства вида на и постоянное проживание в Украине, а также незаконной выдачи им паспортов граждан Украины и паспортов для выезда за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ 24 января 2018 провели обыски не только по месту жительства Пимаховой, но и в ее рабочем кабинете и приемной.

Впоследствии стало известно, что Печерский районный суд Киева дал доступ следователем Генеральной прокуратуры доступ к информации о входящих и исходящих соединения с номеров мобильных телефонов лиц, задействованных в спецоперации в отношении первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

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НАБУ усиливает сотрудничество с Европолом и Евроюстом НАБУ проводило обыски в рабочем кабинете Пимаховой
Теги: ГМС, НАБУ, обыск
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